Кормье удивился тому, что Чжан считали андердогом перед боем с Суарес

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а также аналитик и комментатор Даниэль Кормье заявил, что чемпионка UFC в минимальном весе (до 52 кг) китаянка Вэйли Чжан доказала своей победой над Татьяной Суарес, почему является лучшей в мире.

«В со-главном бою Вэйли Чжан снова доказала, почему она лучшая спортсменка. Я имею в виду, что она полностью доминировала над Татьяной Суарес. Хотя Чжан вышла на этот бой как андердог. Я не знаю, как можно ставить против этой женщины, учитывая то, какие достижения она внесла в своё резюме — каких людей она победила, и то, как она их победила.

Я не знаю, как вы могли выставлять Вэйли таким большим андердогом, основываясь лишь на том факте, что вы все думали, что она не сможет защитить себя от тейкдаунов от Татьяны Суарес», — приводит слова Кормье издание MMAJunkie.

На счету китаянки после боя с Суарес стало 26 побед и три поражения в ММА. Она продлила свою победную серию до пяти боёв. Для Суарес это поражение стало первым в профессиональной карьере. В её активе также 12 побед.