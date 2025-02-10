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Джо Роган оценил шансы Чимаева в бою с дю Плесси

Джо Роган оценил шансы Чимаева в бою с дю Плесси
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Американский комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о возможном поединке между южноафриканским бойцом, чемпионом лиги в среднем весе Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

«Мы ещё не видели дю Плесси в боях с соперниками такого уровня. Хамзат находится на вершине этого спорта. Проблемы Чимаева с выносливостью? Сложно сказать. Хамзат прыгает в тейкдаун с пятиметрового расстояния, хватает соперника за ноги. Кроме того, выносливость Чимаева повысится в среднем весе по сравнению с полусредним из-за меньшей весогонки», — сказал Роган в эфире своего подкаста.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308 в октябре, Чимаев победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.

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