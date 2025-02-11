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Джервонта Дэвис отреагировал на сообщение фаната о втором полулёгком весе

Джервонта Дэвис отреагировал на сообщение фаната о втором полулёгком весе
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Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе американец Джервонта Дэвис в социальных сетях отреагировал на сообщение одного из своих поклонников, прокомментировавшего текущую форму звёздного боксёра.

«Джервонта готов к работе, и он выглядит готовым для 130 фунтов (второй полулёгкий вес. — Прим. «Чемпионата»)», — написал фанат в социальной сети Х (ранее Twitter). Позже Джервонта разместил это сообщение на своей странице, отреагировав расстроенным эмодзи.

Свой предыдущий поединок Дэвис провёл в июне 2024 года, и тогда Джервонта одержал победу нокаутом в восьмом раунде. Всего на счету Джервонты 30 проведённых боёв, и во всех он одержал победы (28 — досрочно).

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