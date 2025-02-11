Джервонта Дэвис показал актуальную форму перед боем с Ламонтом Роучем

Чемпион мира по версии WBA в лёгком весе американец Джервонта Дэвис показал свою актуальную форму перед боем с Ламонтом Роучем. Боксёр опубликовал фотографию на своей странице в социальных сетях.

Фото: Соцсети Джервонты Дэвиса

Напомним, Дэвис свой следующий бой планирует провести 1 марта в Нью-Йорке (США) против обладателя титула WBA во втором полулёгком весе американца Ламонта Роуча.

Ранее главный инвестор мира профессионального бокса Турки Аль аш-Шейх сообщил, что был заинтересован в организации боя между Дэвисом и обладателем титула WBC в лёгком весе Шакуром Стивенсоном, однако Дэвис ответил отказом.

Свой предыдущий поединок Джервонта Дэвис провёл в июне 2024 года, его соперником был Фрэнк Мартин. Бой завершился победой Дэвиса нокаутом в восьмом раунде. Всего на счету Джервонты 30 проведённых боёв, и во всех он одержал победы (28 — досрочно).