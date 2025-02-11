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Бетербиев — о поединке с Биволом: это был хороший бой. Но он не был близким

Бетербиев — о поединке с Биволом: это был хороший бой. Но он не был близким
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о поединке с соотечественником Дмитрием Биволом, состоявшемся в октябре в Саудовской Аравии.

Напомним, Бетербиев победил большинством судейских голосов (114:114, 115:113, 116:112), нанеся Биволу первое поражение в карьере и объединив все титулы в дивизионе.

«Это был хороший бой… Близкий бой? Нет, он не был близким», — сказал Бетербиев в интервью Sky Sports.

Реванш Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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