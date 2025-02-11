Бивол ответил, в чём превосходит Бетербиева

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол, рассуждая о предстоящем реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым, отметил свою сильную сторону.

«У кого больше мощи? У Артура. Все его победы были одержаны нокаутом перед нашим боем. Защита? Думаю, моя лучше», — сказал Бивол в интервью Sky Sports.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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