В ночь с 22 на 23 февраля мск в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится масштабный боксерский вечер, в главном бою которого абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) проведет реванш с соотечественником Дмитрием Биволом (23-1, 12 KO).

Напомним, первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: как закончится реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола?