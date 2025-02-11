Российский боец ММА лишился глаза после стрельбы в Краснодаре

Российский боец смешанного стиля Руслан Крайнов получил тяжёлое повреждение в результате конфликта с посетителями ночного клуба в Краснодаре, сообщает пресс-служба бойцовского клуба «Нарт».

«У нашего брата по команде произошёл вчера несчастный случай на смене (охрана). Возможно, уже многие слышали про эту ситуацию, где Руслан лишился глаза», — говорится в сообщении.

Руслану Крайнову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2022 году, всего на его счету четыре победы и ни одного поражения.

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