Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это ключ ко всему». Бетербиев показал тренировку перед реваншем с Биволом

«Это ключ ко всему». Бетербиев показал тренировку перед реваншем с Биволом
Комментарии

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев продолжает подготовку к реваншу с соотечественником Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Последовательность в действиях — ключ ко всему, чего вы хотите в жизни», — написал Бетербиев в социальных сетях.

Напомним, первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

Материалы по теме
Бетербиев — о поединке с Биволом: это был хороший бой. Но он не был близким

Дмитрий Бивол тренирует борьбу перед реваншем с Артуром Бетербиевым

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android