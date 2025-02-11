«Это ключ ко всему». Бетербиев показал тренировку перед реваншем с Биволом

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев продолжает подготовку к реваншу с соотечественником Дмитрием Биволом, который состоится 22 февраля в Саудовской Аравии.

«Последовательность в действиях — ключ ко всему, чего вы хотите в жизни», — написал Бетербиев в социальных сетях.

Напомним, первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

Дмитрий Бивол тренирует борьбу перед реваншем с Артуром Бетербиевым