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Имавов: Чимаев или я, но твоё время пришло, дю Плесси

Имавов: Чимаев или я, но твоё время пришло, дю Плесси
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Первый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) Нассурдин Имавов обратился к действующему чемпиону дивизиона южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

«Вот в чём суть UFC – давать лучшим становиться чемпионами вне зависимости от их известности, и ты этому пример. Ты воспользовался этим, а теперь закрываешь дверь. Хамзат – суперзвезда, он будет востребован против любого. Он или я, но твоё время пришло, дю Плесси», — написал Имавов в социальных сетях.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Имавов нокаутировал экс-чемпиона нигерийца Исраэля Адесанью.

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