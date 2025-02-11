Джо Роган выступил за организацию боя Махачев — Топурия

Комментатор UFC Джо Роган заявил, что хотел бы увидеть поединок между звёздами организации Исламом Махачевым и Илией Топурией.

«Как бы безумно это ни звучало, но я надеюсь, что Илия перейдёт в лёгкий вес. И мне всё равно, что он защитил титул всего один раз. Поединок между Топурией и Махачевым, вероятно, станет самым масштабным в UFC, поэтому я надеюсь, что его организуют», – сказал Роган на своём YouTube-канале.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.