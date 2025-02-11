Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джо Роган выступил за организацию боя Махачев — Топурия

Джо Роган выступил за организацию боя Махачев — Топурия
Комментарии

Комментатор UFC Джо Роган заявил, что хотел бы увидеть поединок между звёздами организации Исламом Махачевым и Илией Топурией.

«Как бы безумно это ни звучало, но я надеюсь, что Илия перейдёт в лёгкий вес. И мне всё равно, что он защитил титул всего один раз. Поединок между Топурией и Махачевым, вероятно, станет самым масштабным в UFC, поэтому я надеюсь, что его организуют», – сказал Роган на своём YouTube-канале.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.

Материалы по теме
Топурия: знаю, что могу сделать с Махачевым всё, что захочу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android