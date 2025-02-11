Промоутер Фьюри и Дюбуа: Англия — центр бокса в супертяжёлом весе, если убрать Усика

Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, Даниэля Дюбуа и Джо Джойса, высказался о доминировании британских супертяжеловесов в современном профессиональном боксе.

«Если убрать Усика, мы – центр мирового бокса в супертяжёлой весовой категории. Потрясающее время, чтобы быть британским супертяжеловесом.

Генри Купер, Джо Багнер это большие, очень большие имена, но никто из них не завоевал титул чемпиона мира. Вокруг были одни американцы. И посмотрите, что происходит сейчас. С кем бы ни подрался Усик, это будет британец, 95% лучших тяжеловесов – британцы, и в этом нам повезло», — приводит слова Уоррена Sky Sports.