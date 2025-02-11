Миочич сказал, что должен сделать Аспиналл для победы над Джоном Джонсом

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Стипе Миочич высказался о потенциальном поединке за титул между соотечественником Джоном Джонсом и британцем Томом Аспиналлом.

«Не делай того, что делал я (смеётся). Том очень жёсткий, он тяжело бьёт, хорошо двигается, и он большой. Если он будет оставаться спокойным, несмотря ни на что, у него всё будет нормально. Если он будет подбирать удары, будет думать над тем, что делает, всё будет хорошо», — сказал Миочич в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Ранее чемпион UFC Дрикус дю Плесси выступил против боя Джонс — Аспиналл.

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