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Джо Роган: не думаю, что кто-то победил бы Фёдора Емельяненко в расцвете сил

Джо Роган: не думаю, что кто-то победил бы Фёдора Емельяненко в расцвете сил
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Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о легендарном российском бойце смешанного стиля Фёдоре Емельяненко.

«Если взять молодого Фёдора из Pride, я не думаю, что кто-либо побил бы его в расцвете сил. Он был очень хорош, он прошёл Крокопа [Мирко Филипповича], когда тот был на пике.

Не забывайте, большую часть поединок прошёл в стойке, Фёдор наносил Крокопу удар за ударом и ломал его. А болевой Рэндельману, тот, чёрт возьми, сделал суплекс и приземлил Фёдора на голову, а через пять секунд Фёдор вышел на кимуру, и это безумие. Фёдор был особенным, просто монстр», — сказал Роган в выпуске своего подкаста.

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