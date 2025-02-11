Камару Усман оценил шансы Имавова в поединке с дю Плесси

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман высказался о потенциальном поединке за титул в среднем весе (до 84 кг) между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

«С учётом того, что я увидел, остаётся большой вопрос. Как по мне, есть два парня, имеющих большие шансы свергнуть дю Плесси.

Если дю Плесси будет драться с Нассурдином Имавовым так же, как он дрался со Стриклендом… Мне не нравятся шансы дю Плесси в этом бою», — сказал Усман в выпуске подкасте Pound 4 Pound.

Ранее Имавов обратился к дю Плесси в социальных сетях.

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