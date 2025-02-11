Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Камару Усман оценил шансы Имавова в поединке с дю Плесси

Камару Усман оценил шансы Имавова в поединке с дю Плесси
Комментарии

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман высказался о потенциальном поединке за титул в среднем весе (до 84 кг) между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

«С учётом того, что я увидел, остаётся большой вопрос. Как по мне, есть два парня, имеющих большие шансы свергнуть дю Плесси.

Если дю Плесси будет драться с Нассурдином Имавовым так же, как он дрался со Стриклендом… Мне не нравятся шансы дю Плесси в этом бою», — сказал Усман в выпуске подкасте Pound 4 Pound.

Ранее Имавов обратился к дю Плесси в социальных сетях.

Материалы по теме
Имавов: Чимаев или я, но твоё время пришло, дю Плесси

Дрикус дю Плесси подарил Исраэлю Адесанье куртку после боя

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android