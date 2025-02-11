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Первый канал покажет реванш Бетербиев — Бивол

Первый канал покажет реванш Бетербиев — Бивол
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Первый канал проведёт трансляцию главного события боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который состоится в ночь с 22 на 23 февраля.

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) проведёт реванш с соотечественником Дмитрием Биволом (23-1, 12 KO). Начало трансляции – в 23:00 мск.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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