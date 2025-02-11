Бывший боец UFC объяснил, почему Чимаев проиграет дю Плесси

Бывший боец UFC, а ныне аналитик, американец Дин Томас высказался об ожидаемом поединке за титул в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

«Дрикус победит Чимаева. Хамзат – спринтер. Если проводить однораундовые бои, он победит любого в мире. Но вы не сможете драться в пятираундовых боях в таком темпе. Дрикус достаточно силён и умён, чтобы переждать шторм и заплыть в глубоки воды», — сказал Томас в интервью Ариэлю Хельвани.

В своём последнем бою на UFC 312 в феврале дю Плесси победил по очкам американского экс-чемпиона Шона Стрикленда. Чимаев на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.