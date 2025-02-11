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Шон Портер: Усик — один из величайших в первом тяжёлом и супертяжёлом весах

Шон Портер: Усик — один из величайших в первом тяжёлом и супертяжёлом весах
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик американец Шон Портер высказался об абсолютном чемпионе в двух весовых категориях непобежденном украинце Александре Усике (23-0, 14 KO).

«Усик — невероятный боец, и я вправе сказать это, поскольку делил с ним ринг. Он — один из величайших в первом тяжёлом и супертяжёлом дивизионах. То, чего он смог добиться и как он это сделал, войдёт в историю. Он перешёл в супертяжёлый вес, будучи маленьким парнем, и сделал всё так, будто это было легко», — приводит слова Портера talkSPORT.

Ранее Дерек Чисора вызвал Усика на реванш.

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