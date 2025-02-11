Белал Мухаммад: Стрикленд — маленький клоун-расист, который прячется за образом бойца

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад подверг критике стиль боя бывшего обладателя титула UFC в среднем весе Шон Стрикленда.

«Я всегда говорил: Стрикленд — отстой как боец. Шон много говорит о себе, но не подкрепляет слова делом. Его фанаты называют его лучшим боксёром с невероятной защитой, но когда начинается бой, этот парень просто бьёт джебы, уворачивается и не хочет рисковать.

Стрикленд сражается не как настоящий боец, а как испуганный ребёнок. Даже проигрывая, он не выкладывается полностью. Шон делает это, когда до конца раунда остаётся пара секунд. Вот тогда ему хочется устроить грандиозное шоу и запомниться своими усилиями в последнюю минуту.

На самом деле Шон — маленький клоун-расист, который прячется за образом бойца. Он маленький испуганный мальчик, у которого не хватает смелости встать и драться. Ему должно быть стыдно за себя.

И теперь Стрикленд собирается сказать: «О, боже, у меня стафилококк». Позвольте мне сказать вам кое-что. Мне платят много денег, и у меня был стафилококк [на момент реванша с Леоном Эдвардсом], но я всё равно собираюсь драться ради вас, поскольку должен устроить шоу», — приводит слова Мухаммада портал MMA Fighting.