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Экс-чемпион UFC: Стрикленд сдался после того, как ему сломали нос

Экс-чемпион UFC: Стрикленд сдался после того, как ему сломали нос
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Бывший чемпион UFC американец Люк Рокхолд раскритиковал соотечественника Шона Стрикленда за выступление в реванше с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся на турнире UFC 312.

Напомним, Стрикленд проиграл единогласным решением по итогам пяти раундов.

«Если тебе сломали нос, ты должен сражаться, как чёртов мужик, и держаться. Мы все слышали, как парень сказал: «До смерти, голландец! До смерти!» Этот засранец слишком много болтает, а потом фактически сдаётся в бою после того, как ему сломали нос. Это чемпионский бой, на кону стоит титул чемпиона мира. Это всё, о чём ты мечтал, а ты беспокоишься о том, чтобы вправить свой чёртов нос», — сказал Рокхолд в интервью Ариэлю Хельвани.

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