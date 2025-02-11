Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уиттакер предположил, как сложится бой между дю Плесси и Чимаевым

Уиттакер предположил, как сложится бой между дю Плесси и Чимаевым
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер предположил, как сложится бой между действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым.

«Мне кажется, что Хамзат переведёт и дю Плесси, и Стрикленда, он одержит победу над ними. Хотя Чимаев добился бы большего успеха в бою с Шоном, поскольку Дрикус — крупный парень. До сих пор не понимаю, как Хамзат проводит первый тейкдаун. Настоящее безумие. Как можно остановить этого парня? Перепрыгнуть через него?» — приводит слова Уиттакера портал Give me Sport.

Материалы по теме
Дю Плесси прогрессирует и удивляет. С таким чемпионом Чимаеву будет тяжело
Дю Плесси прогрессирует и удивляет. С таким чемпионом Чимаеву будет тяжело
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android