Уиттакер предположил, как сложится бой между дю Плесси и Чимаевым

Бывший чемпион UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер предположил, как сложится бой между действующим обладателем титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым.

«Мне кажется, что Хамзат переведёт и дю Плесси, и Стрикленда, он одержит победу над ними. Хотя Чимаев добился бы большего успеха в бою с Шоном, поскольку Дрикус — крупный парень. До сих пор не понимаю, как Хамзат проводит первый тейкдаун. Настоящее безумие. Как можно остановить этого парня? Перепрыгнуть через него?» — приводит слова Уиттакера портал Give me Sport.