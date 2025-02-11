Флойд Мейвезер посетил дебютный матч Луки Дончича в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в НБА

Легендарный американский боксёр, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший посетил дебютный матч популярного 25-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича за калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Озёрники» играли против команды «Юта Джаз». Встреча завершилась со счётом 132:113 в пользу «Лейкерс».

Фото: Кадр из трансляции

2 февраля стало известно, что «Лейкерс» и «Даллас» провели обмен, главными лицами которого стали Энтони Дэвис из «Лейкерс» и Дончич.

Кроме Дончича, в штат Калифорния отправились два тяжёлых форварда — Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получили выбор в первом раунде драфта 2029 года.