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Флойд Мейвезер посетил дебютный матч Луки Дончича в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в НБА

Флойд Мейвезер посетил дебютный матч Луки Дончича в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в НБА
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Легендарный американский боксёр, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший посетил дебютный матч популярного 25-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича за калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). «Озёрники» играли против команды «Юта Джаз». Встреча завершилась со счётом 132:113 в пользу «Лейкерс».

НБА — регулярный чемпионат
11 февраля 2025, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
132 : 113
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 24, Ривз - 22, Хатимура - 21, Гудвин - 17, Дончич - 14, Хэйс - 12, Винсент - 11, Финни-Смит - 4, Моррис - 3, Милтон - 2, Джемисон - 2, Вандербилт, Кнехт
Юта Джаз: Коллинс - 17, Маркканен - 17, Кларксон - 16, Джузэнг - 14, Кольер - 13, Кесслер - 13, Джордж - 11, Филиповски - 9, Поттер - 2, Сенсабо - 1, Уильямс, Харклесс, Чьебв, Михайлюк

Фото: Кадр из трансляции

2 февраля стало известно, что «Лейкерс» и «Даллас» провели обмен, главными лицами которого стали Энтони Дэвис из «Лейкерс» и Дончич.

Кроме Дончича, в штат Калифорния отправились два тяжёлых форварда — Макси Клебер и Маркиф Моррис. В «Даллас», в свою очередь, помимо Дэвиса, перешёл защитник Макс Кристи. Кроме того, «Лейкерс» получили выбор в первом раунде драфта 2029 года.

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