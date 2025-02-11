Пимблетт: Топурия не Макгрегор, чтобы выскочить и бороться за второй титул c Махачевым

Топовый боец UFC англичанин Пэдди Пимблетт не верит, что бой между чемпионом UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузином Илией Топурией и действующим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым состоится.

«Не могу представить поединка Топурии и Махачева. Илия защитил титул только один раз, хотя, чтобы биться за второй пояс, нужно провести три защиты. И он не такая уж большая звезда, не Конор Макгрегор, чтобы просто выскочить и бороться за ещё один пояс. Так что лично я не вижу, чтобы этот бой состоялся», — приводит слова Bloody Elbow.

Ранее Джо Роган выступил за организацию поединка Махачев — Топурия.