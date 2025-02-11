Белал Мухаммад детально описал, как бы одолел Дрикуса дю Плесси

Чемпион UFC в полусреднем весе американо-палестинец Белал Мухаммад детально описал, как бы победил действующего обладателя титула UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«В первом отрезке Дрикус выбрасывает оверхенд, я уклоняюсь и провожу тейкдаун. Но ему удалось избежать перевода, и он вошёл в клинч со мной. Дю Плесси постарается вырваться, но к тому момент будет уже слабым. Поэтому я бы просто доносил колени до конца первого раунда.

Начинается второй раунд. Я на первых же секундах выбрасываю летящее колено, он уворачивается, а я бью его по спине. Затем показываю на него пальцем и смеюсь над ним. Это выводит его из себя, и Дрикус бросается вперёд, нанося по мне много ударов. Я с лёгкостью уклоняюсь от них. После дю Плесси расстраивается и пытается перевести меня. Мне вновь удаётся с легкостью защититься. Теперь же он устал и оказывается на коленях. Я бью его по корпусу. Заканчивается второй раунд.

Начинается третий отрезок. Дрикус в отчаянии. Он не может донести ни одного удара до меня, не может нокаутировать меня. В определённый момент отступаю и в итоге оказываюсь за его спиной. Я закрываю удущающий приём, он засыпает, и после этого вы увидите нового двойного чемпиона UFC», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.