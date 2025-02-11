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Артур Бетербиев ответил, хочет ли вернуться в Россию после окончания карьеры

Артур Бетербиев ответил, хочет ли вернуться в Россию после окончания карьеры
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённый Артур Бетербиев ответил, хочет ли вернуться в Россию после окончания карьеры.

«Да, я уже говорил, что хочу вернуться в Россию. И до сих пор не изменил своего мнения — всё так же хочу вернуться после завершения карьеры», — сказал Бетербиев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, в данный момент Артур выступает пол флагом Канады. Следующий поединок Бетербиев проведёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником станет бывший чемпион мира по версиям WBO и IBO Дмитрий Бивол. Для боксёров это будет реванш.

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