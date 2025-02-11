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Кормье: не уверен, что Хамзату Чимаеву удастся перевести дю Плесси

Кормье: не уверен, что Хамзату Чимаеву удастся перевести дю Плесси
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Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье не считает, что топовый и непобеждённый чеченский боец UFC Хамзат Чимаев сможет провести тейкдаун чемпиону UFC в категории до 84 кг южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.

«Мне нравится, что у Дрикуса есть большие цели. Но у него есть ещё работа в среднем весе, прежде чем подниматься в полутяжёлый вес. Хамзат Чимаев является проблемой №1 для него. Посмотрев на выступление Дрикуса в бою со Стриклендом, я не уверен, что Хамзату удастся провести ему тейкдаун. Он был так хорош в поединке с Шоном. У дю Плесси сложно будет отобрать пояс. Знаю, что у Чимаева много фанатов и он нравится людям. Не уверен, встречался ли Хамзат когда-либо с таким бойцом, как Дрикус», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.

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