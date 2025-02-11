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Стипе Миочич назвал фаворита в потенциальном бою Джонс — Нганну

Стипе Миочич назвал фаворита в потенциальном бою Джонс — Нганну
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич назвал фаворита в потенциальном бою Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну.

«Фрэнсис, как вы знаете, обладает невероятной силой. И с каждым боем он становится только лучше. Что касается Джонса, то он — один из лучших бойцов в истории, если не лучший. Он умён и очень хитёр, но с Фрэнсисом у него всегда есть план на игру. Однако Нганну также обладает невероятной мощью в кулаках, так что это будет тяжёлый бой.

Джон будет держаться на расстоянии, и у него есть все шансы перевести Фрэнсиса. Но если Нганну подключится к бою, всё будет кончено для Джона. Я бы сказал, что победит Фрэнсис, поскольку у него всё получается и есть крутой бокс», — приводит слова Миочича портал Bloody Elbow.

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