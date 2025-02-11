«Шама, вставай». Чимаев потроллил Перейру, опубликовав его фото после нокаута Адесаньи

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC Хамзат Чимаев выстебал чемпиона UFC в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейру, опубликовав его фото после нокаута в реванше с нигерийцем Исраэлем Адесаньей на своей странице в социальных сетях.

«Шама, вставай», — подписал пост Чимаев.

Фото: Скриншот страницы Чимаева в X (ранее Twitter)

Напомним, реванш между Перейрой и Адесаньей состоялся в апреле 2023 года на турнире UFC 287 в Майами (штат Флорида, США). Их поединок стал главным событием вечера. Бой завершился победой нигерийского атлета нокаутом во втором раунде.

Ранее Даниэль Кормье дал комментарий насчёт потенциального боя между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси.