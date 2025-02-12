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Бетербиев: я не такой хороший боксёр, как Мохаммед Али. Нет таких способностей

Бетербиев: я не такой хороший боксёр, как Мохаммед Али. Нет таких способностей
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённый Артур Бетербиев сравнил себя с легендарным американским боксёром Мохаммедом Али и объяснил, в чём уступает ему.

«Всю свою карьеру я всегда готовлюсь на все 12 раундов. Никогда не было такого, чтобы я готовился кого-то финишировать в определённом раунде. Я готовлюсь боксировать весь бой. Вот Мохаммед Али, например, мог предсказать, в каком раунде он закончит. Я не такой хороший боксёр, у меня нет таких способностей, поэтому готовлюсь на всю дистанцию», — сказал Бетербиев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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