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PFL анонсировала Гран-при в полусреднем весе с участием российских бойцов

PFL анонсировала Гран-при в полусреднем весе с участием российских бойцов
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Североамериканский промоушен PFL анонсировал Гран-при в полусреднем весе, которое пройдёт в 2025 году, с участием российских бойцов — бывшего чемпиона Bellator в категории до 77 кг Андрея Корешкова, Магомеда Умалатова и Мухамеда Берхамова.

Кроме того, в Гран-при примет участие бывшие чемпионы Bellator в полусреднем весе Джейсон Джексон и Логан Сторли. А также бойцы: северомакедонец Флорим Зендели, грек Яннис Бахар и японец Масаюки Кикуири.

Фото: Пресс-служба PFL

Напомним, в финал Гран-при 2024 года в полусреднем весе вышли два российских бойца — Магомед Умалатов и Шамиль Мусаев. Их бой состоялся 29 ноября на турнире PFL 10 в Эр-Рияде. Поединок завершился победой Мусаева нокаутом в третьем раунде.

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