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Бетербиев высказался по поводу судейского решения в первом бою с Биволом

Бетербиев высказался по поводу судейского решения в первом бою с Биволом
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённый Артур Бетербиев поделился мнением насчёт судейского решения в первом поединке с бывшим чемпионом мира по версии WBA и IBO Дмитрием Биволом. Бетербиев победил решением большинства судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Артур Бетербиев (W) — Дмитрий Бивол
13 октября 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Я выиграл этот бой. Мне подняли руку. Судьи не мои родственники или друзья. Разногласия во мнениях по окончании боя всегда бывают. Тем более это первый бой в моей профессиональной карьере, который закончился не досрочно, а решением судей. Они официально высказали своё мнение, поставив оценки, поэтому всё нормально», — сказал Бетербиев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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