Бетербиев: Бивол тоже бьёт хорошо — как настоящий боксёр

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённый Артур Бетербиев дал оценку ударной технике бывшего чемпиона мира по версиям WBА и IBO в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола.

«Спасибо, конечно, Бивол высоко оценил мои удары. Он тоже бьёт хорошо – как настоящий боксёр. Я думаю, что в нашем весе все бьют хорошо», — сказал Бетербиев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.