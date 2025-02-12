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Бетербиев объяснил, как его травма повлияла на первый бой с Биволом

Бетербиев объяснил, как его травма повлияла на первый бой с Биволом
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённый Артур Бетербиев объяснил, как его травма (разрыв мениска. — Прим. «Чемпионата») повлияла на его выступление в первом бою с бывшем чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBА и IBO Дмитрием Биволом.

«Мне сделали операцию, и уже через три месяца бой. Думаю, что все понимают, что времени прошло немного и травма внесла какую-то лепту. Но ничего, всё прошло нормально», — сказал Бетербиев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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