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«Никогда не настраивался на досрочную победу». Бетербиев — про потерю рекорда нокаутов

«Никогда не настраивался на досрочную победу». Бетербиев — про потерю рекорда нокаутов
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе, непобеждённый Артур Бетербиев высказался о том, что потерял рекорд по победам нокаутом.

«Как я уже сказал, я никогда не настраивался, чтобы выигрывать у кого-то досрочно. Не настраивался на все нокауты. Так получалось. Ну было в рекорде одинаковое количество боёв и нокаутов – хорошо. Сейчас уже не так – разницы в этом нет. Главное результат – выигранный бой. И главное показать, конечно, хороший бокс», — сказал Бетербиев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Следующий поединок Бетербиев проведёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником станет бывший чемпион мира по версиям WBА и IBO Дмитрий Бивол. Для боксёров это будет реванш.

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