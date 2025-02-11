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«Не может быть». Махачев посмеялся над фотографией Дастина Порье в футбольных бутсах

«Не может быть». Махачев посмеялся над фотографией Дастина Порье в футбольных бутсах
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев посмеялся над фотографией бывшего чемпиона UFC в категории до 70 кг американца Дастина Порье в футбольных бутсах, когда он был на баскетбольной площадке.

«Не может быть», — подписал фото Махачев, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Страница Махачева в социальных сетях

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), Махачев разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

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