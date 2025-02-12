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Чарльз Оливейра назвал бойца UFC с самым сильным ударом

Чарльз Оливейра назвал бойца UFC с самым сильным ударом
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра назвал бойца с самым сильным ударом.

«Очень сложно ответить. Но, блин, Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Майкл Чендлер… Многие говорили, что Гэтжи бьёт жёстче всех. Но когда я донёс до него свой удар, этот парень сложился. Так что парень, который бьёт сильнее всех, — это я», — сказал Оливейра на пресс-конференции.

Напомним, Чарльз Оливейра последний бой провёл 17 ноября на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США). Его соперником был американский боец Майкл Чендлер. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Оливейры единогласным решением судей.

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