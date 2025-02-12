«Я хочу тренировать чемпионов». Тренер Стрикленда — о поражении американца на UFC 312

Эрик Никсик, тренер бывшего чемпиона UFC Шона Стрикленда, прокомментировал поражение американца в реванше с действующим обладателем титула южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, состоявшемся на турнире UFC 312 в Сиднее (Австралия).

«Я согласен с критикой Шона, он дрался без огонька. Мы все виноваты в том, что Шон не проявил себя. Но мне кажется, что ему нужно задуматься, чего он хочет в ММА. Если это заработок денег – без проблем. Но тогда пусть он скажет об этом, потому что я хочу тренировать чемпионов. У меня своя мотивация», — сказал Никсик в интервью Ариэлю Хельвани.

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