Российский чемпион Муртазалиев назвал сроки следующего поединка

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 KO) высказался о сроках следующего выступления.

«Надеюсь вернуться в июне-июле. После Рамадана начну подготовку. По поводу Себастьяна Фундоры, он не особо, как я понял, горит желанием объединять пояса. Его дело. Мы будем думать о своём продвижении. Если не получится получить громких боёв в первом среднем весе, пойдём на вес выше», — приводит слова Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

Бахраму Муртазалиеву 32 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году, в апреле стал чемпионом мира. В своём последнем бою в октябре Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде австралийского экс-чемпиона Тима Цзю.