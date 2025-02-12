Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Российский чемпион Муртазалиев назвал сроки следующего поединка

Российский чемпион Муртазалиев назвал сроки следующего поединка
Комментарии

Чемпион мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев (23-0, 17 KO) высказался о сроках следующего выступления.

«Надеюсь вернуться в июне-июле. После Рамадана начну подготовку. По поводу Себастьяна Фундоры, он не особо, как я понял, горит желанием объединять пояса. Его дело. Мы будем думать о своём продвижении. Если не получится получить громких боёв в первом среднем весе, пойдём на вес выше», — приводит слова Муртазалиева MMA.Metaratings.ru.

Бахраму Муртазалиеву 32 года. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2014 году, в апреле стал чемпионом мира. В своём последнем бою в октябре Муртазалиев победил техническим нокаутом в третьем раунде австралийского экс-чемпиона Тима Цзю.

Материалы по теме
Тим Цзю подвёл итоги 2024 года после двух поражений
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android