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Теофимо Лопес может провести бой в бывшей федеральной тюрьме США — The Ring

Теофимо Лопес может провести бой в бывшей федеральной тюрьме США — The Ring
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Чемпион мира в двух весовых категориях американец Теофимо Лопес (21-1, 13 KO) ведёт переговоры о подписании контракта на три поединка с промоутерами из Саудовской Аравии, сообщает The Ring.

По информации ресурса, первый поединок в рамках соглашения Лопес может провести летом в бывшей федеральной тюрьме строгого режима Алькатрас. Соперник пока неизвестен.

Теофимо Лопесу 27 лет. Американец гондурасского происхождения дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в декабре 2019-го стал чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), в октябре 2020-го — объединённым чемпионом.

В июне 2023 года Лопес стал чемпионом в двух весовых категориях, завоевав титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

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