Минеев прокомментировал поражение Борщёва на UFC 312

Звёздный российский боец смешанного стиля Владимир Минеев прокомментировал поражение соотечественника Вячеслава Борщёва, выступившего на турнире UFC 312, который состоялся 9 февраля в Сиднее (Австралия).

Напомним, Борщёв встретился с австралийцем Томом Ноланом и уступил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Спустя полгода в клетку вернулся русский боец Вячеслав Борщёв. Слава провёл неплохой поединок, но активизировался только в последнем раунде. Мне кажется, что для победы ему не хватило агрессии и уверенной работы в стойке», – написал Минеев в социальных сетях.

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