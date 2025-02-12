Иман Хелиф заявила о намерении подать в суд на IBA

Победительница Олимпиады-2024 в женском боксёрском турнире алжирка Иман Хелиф заявила о намерении подать в суд на Международную боксёрскую ассоциацию (IBA), возглавляемую россиянином Умаром Кремлёвым.

«Международная боксёрская ассоциация, к которой я больше не имею отношения и которая больше не признаётся Международным олимпийским комитетом, снова выдвинула ложные и агрессивные обвинения с целью продвижения своих интересов. Вопрос касается не только меня, это вопрос честности в спорте.

Моя команда внимательно изучает ситуацию и предпринимает все необходимые юридические шаги для соблюдения моих прав и принципов честной конкуренции. Ответственные лица должны быть привлечены к ответственности. Мы воспользуемся всеми возможными юридическими средствами ради торжества справедливости», — написала Хелиф в социальных сетях.