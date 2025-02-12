Корешков назвал фаворита в бою Чимаев — Имавов

Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков высказался о возможном поединке в среднем весе (до 84 кг) UFC между Хамзатом Чимаевым и Нассурдином Имавовым.

«Думал, что Роберт Уиттакер будет хорошей проверкой для Чимаева в 84 кг. Считал, что Роберт перетерпит спурт Хамзата и выиграет за счёт выносливости и опыта. Чимаев переехал Уиттакера. Не знаю, сможет ли Имавов справиться с ним. Хамзат станет следующим чемпионом, если будет драться так же. Чимаев – фаворит в бою с Имавовым», — приводит слова Корешкова издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 250 в феврале, Имавов нокаутировал экс-чемпиона нигерийца Исраэля Адесанью. Чимаев на UFC 308 в октябре победил болевым приёмом в первом раунде австралийского экс-чемпиона Роберта Уиттакера.