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Артур Бетербиев высказался о причинах своего сильного удара

Артур Бетербиев высказался о причинах своего сильного удара
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о причинах своей знаменитой физической силы.

«Сила удара? Я считаю, что она родилась в зале… Да, в боксёрском зале. Потому что вы работаете над этим каждый день.

Мой тренер по физической подготовке сказал мне, что я родился с этим. Он считает, что для того, чтобы стать хорошим боксёром, нужно родиться с некоторыми вещами. Что-то должно быть в вас. Думаю, всё это имеет смысл», — сказал Бетербиев в интервью The Ring Magazine.

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев проведёт реванш с соотечественником Дмитрием Биволом.

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