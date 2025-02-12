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Татьяна Суарес показала зашитое рассечение на коленке после поражения от Вэйли Чжан

Татьяна Суарес показала зашитое рассечение на коленке после поражения от Вэйли Чжан
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Бывшая претендентка на титул UFC в женском минимальном весе (до 52 кг) американка Татьяна Суарес показала зашитое рассечение на коленке после боя с действующей чемпионкой китаянкой Вэйли Чжан, состоявшемся на турнире UFC 312 в Сиднее (Австралия).

Напомним, Суарес проиграла единогласным судейским решением, потерпев первое поражение в карьере.

Фото: из личного архива Татьяны Суарес

Татьяне Суарес 34 года. Американка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2017 года выступает в UFC. Всего на её счету в престижнейшей организации мира шесть побед и одно поражение.

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