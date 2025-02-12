«Александр, привет». Чисора обратился к Усику после своей победы над Валлином

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора обратился к лидеру дивизиона и обладателю титулов WBC, WBA и WBO украинцу Александру Усику.
«Привет, Александр», — написал Чисора в социальных сетях, опубликовав совместную фотографию.
Фото: из личного архива Дерека Чисоры
Напомним, поединок Усика и Чисоры состоялся в октябре 2020 года и завершился победой украинца единогласным решением (117-112, 115-113, 115-113).
В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Чисора одолел единогласным решением шведа Отто Валлина. Всего на счету британца 36 побед и 13 поражений.
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