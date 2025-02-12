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«Александр, привет». Чисора обратился к Усику после своей победы над Валлином

«Александр, привет». Чисора обратился к Усику после своей победы над Валлином
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Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора обратился к лидеру дивизиона и обладателю титулов WBC, WBA и WBO украинцу Александру Усику.

«Привет, Александр», — написал Чисора в социальных сетях, опубликовав совместную фотографию.

Фото: из личного архива Дерека Чисоры

Напомним, поединок Усика и Чисоры состоялся в октябре 2020 года и завершился победой украинца единогласным решением (117-112, 115-113, 115-113).

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале, Чисора одолел единогласным решением шведа Отто Валлина. Всего на счету британца 36 побед и 13 поражений.

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