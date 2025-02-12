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«Это не мои родственники». Бетербиев ответил на критику результата поединка с Биволом

«Это не мои родственники». Бетербиев ответил на критику результата поединка с Биволом
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о причинах своей знаменитой физической силы. 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев проведёт реванш с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Уверен, если бы я не выиграл этот бой, судьи не отдали бы мне его. Судьи – не мои родственники.
Я постараюсь доказать всё в следующий раз. Постараюсь хорошо подготовиться. Лучше, чем в последний раз. Я это сделаю», — сказал Бетербиев в интервью The Ring Magazine.

Ранее Бетербиев заявил, что поединок с Биволом не был близким.

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