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Диллиан Уайт заявил, что 41-летний Чисора должен завершить карьеру

Диллиан Уайт заявил, что 41-летний Чисора должен завершить карьеру
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Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт считает, что его бывший соперник соотечественник Дерек Чисора должен завершить карьеру.

«Чисора — потрясающий боец и крутой парень, но ему нужно остановиться. Дерек выигрывает, но ему приходится очень сильно отдаваться, как ментально, так и физически.

Парень слишком долго получал урон. У него сердце воина, но он слишком храбр. Не думаю, что ему нужно выходить на 50-й бой, но он сам знает, сколько сил у него осталось», — приводит слова Уайта издание talkSPORT.

Ранее Чисора заявил, что готов провести реванш с Александром Усиком.

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