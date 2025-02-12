Бетербиев ответил, почему не смог нокаутировать Бивола

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлой весовой категории (до 79,4 кг) российский боксёр-профессионал Артур Бетербиев ответил на вопрос, почему его поединок против соотечественника Дмитрия Бивола, состоявшийся в октябре, не завершился нокаутом.

«Он тоже хороший боксёр (улыбается). Его команда хорошо подготовилась. Они настраивались боксировать полную дистанцию. И они это сделали», — сказал Бетербиев в интервью The Ring Magazine.

22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев проведет реванш с Биволом.

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