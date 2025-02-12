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«К чёрту всех!» Бывший соперник Стрикленда вступился за него после UFC 312

«К чёрту всех!» Бывший соперник Стрикленда вступился за него после UFC 312
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Джаред Каннонье вступился за бывшего соперника соотечественника Шона Стрикленда, раскритикованного за выступление в реванше с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 312 в Сиднее (Австралия), Стрикленд проиграл единогласным решением, по ходу поединка получив перелом носа.

«Все злятся на него, потому что хотят, чтобы он вышел в клетку и убил либо был убит, но… к чёрту вас всех», — сказал Каннонье в эфире Sirius XM.

Ранее тренер Стрикленда заявил, что американец должен задуматься о своей карьере.

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