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Кравцов: Батыргазиев ждёт бой с чемпионом WBA Роучем

Кравцов: Батыргазиев ждёт бой с чемпионом WBA Роучем
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Эдуард Кравцов, менеджер и тренер временного чемпиона WBA во втором полулёгком весе (до 61,2 кг) Альберта Батыргазиева, высказался о предстоящем поединке россиянина против аргентинца Нери Круза Ромеро (18-0, 10 KO), который состоится 7 марта в Москве.

«Соперник был назначен WBA, поэтому мы боксируем с тем, кого дала организация. Ромеро — небитый и опытный соперник. Его ничем не испугать и не шокировать. В то же время, думаю, на данном этапе для Альберта это будет хорошая проверка. Мы ни в коем случае не сбрасываем со счетов Ромеро, но мыслями ждём бой Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча, чтобы во второй половине года мы могли отбоксировать с Роучем за чемпионский титул.

Подготовка к бою с Ромеро идёт по плану, всё хорошо. У Альберта третий этап подготовки, у нас в лагере хорошие спарринг-партнёры. Альберт находится в хорошем состоянии. Рассчитываем показать красивый и зрелищный бокс, что Альберт, как правило, и демонстрирует, радуя своих болельщиков», — приводит слова Кравцова пресс-служба IBA.

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